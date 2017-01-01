Трамп провів зустріч з Клімкіним у Білому домі
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Трамп запевнив Клімкіна, що США підтримують Україну
Президент США Дональд Трамп зустрівся із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
Про це Клімкін повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Зустріч пройшла у Білому домі.
За словами Клімкіна, лідери США підтримують Україну.
«Лідери США і вільного світу підтримують вільну Україну. #UnitedForUkraine продовжує діяти», - написав Клімкін.
Лідери США і вільного світу підтримують вільну Україну. #UnitedForUkraine продовжує діяти. pic.twitter.com/x0cLAOOQfh— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 травня 2017 р.
Як повідомляв «Главком», Клімкін перебуває з триденним візитом в американській столиці.
Віце-президент США Майкл Пенс сказав главі МЗС України Павлу Клімкіну, що найкращим способом просування миру в Україні є виконання мінських домовленостей.