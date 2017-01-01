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    Трамп провів зустріч з Клімкіним у Білому домі

    • Сьогодні, 04:47
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    Президент США Дональд Трамп зустрівся із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним
    Президент США Дональд Трамп зустрівся із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним

    Трамп запевнив Клімкіна, що США підтримують Україну

    Президент США Дональд Трамп зустрівся із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

    Про це Клімкін повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    Зустріч пройшла у Білому домі.

    За словами Клімкіна, лідери США підтримують Україну.

    «Лідери США і вільного світу підтримують вільну Україну. продовжує діяти», - написав Клімкін.


    Як повідомляв «Главком»Клімкін перебуває з триденним візитом в американській столиці.

    Віце-президент США Майкл Пенс сказав главі МЗС України Павлу Клімкіну, що найкращим способом просування миру в Україні є виконання мінських домовленостей.


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    Трамп провів зустріч з Клімкіним у Білому домі
    Трамп провів зустріч з Клімкіним у Білому домі
    Трамп провів зустріч з Клімкіним у Білому домі
    Трамп провів зустріч з Клімкіним у Білому домі

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