Трамп пустив на зустріч з Лавровим лише російські ЗМІ, - The New York Times

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Фото ТАСС

Російським журналістам з державних ЗМІ вдалося потрапити на американську зустріч під виглядом «офіційних фотографів»

Коли президент Дональд Трамп зустрічався з чиновниками Росії в Овальному кабінеті, адміністрація Білого дому не дозволила американським репортерам стати свідками цього моменту. Вони вирішили заблокувати висвітлення зустрічі, яка відбулася в дуже невдалий момент, коли над президентом США нависли питання про те, чи не звільним він директора ФБР для того, щоб той не викрив зв'язок його команди з Москвою. Про це сьогодні пише лояльне до Демократичної партії видання New York Times.

Водночас, російським журналістам з державних ЗМІ вдалося потрапити на американську зустріч під виглядом «офіційних фотографів». Вони моментально заповнили інформаційний вакуум своїми фото із зустрічі президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і російським послом Сергієм Кисляком.

За лічені хвилини після зустрічі російське МЗС опублікувало фото на своєму Twitter, на якому Трамп і Лавров посміхаються і тиснуть руки. Російське посольство теж опублікувало знімки, як президент США тисне руку послу. А інформаційна агенція ТАСС оприлюднила ще цілу збірку фото з американсько-російської зустрічі в Овальному кабінеті. А Білий дім не опублікував нічого. New York Times називає такий стан речей своєрідним «переворотом у зв'язках з громадськістю» на користь Росії і Лаврова, який не лише отримав колегіальну гостинність Овального дому від президента США, а й фотодоказ цього. На противагу цьому, Держсекретар США Рекс Тіллерсон минулого місяця у Москві був змушений годинами чекати на зустріч з президентом Володимиром Путіним. А потім, Тіллерсон теж лишив контингент американської преси позаду. Видання зауважує, що присутність посла Сергія Кисляка на зустрічі в Білому домі теж дивує. Оскільки його ім'я дуже часто фігурувало у всіх історіях про контакти команди Трампа з Москвою. Зокрема, за розмову з ним про американські санкції посадою поплатився соратник президента США і його колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн. Але Білий дім все одно дозволив Кисляку бути на зустрічі.

У графіку Трампа зустріч з Лавровим була позначена як «закрита для преси», що означає, що репортери не зможуть висвітлювати її. Присутнім буде лише офіційний фотограф. Справа лише в тому, що офіційні фотографи Білого дому не можуть замінити висвітлення в незалежних ЗМІ, які постійно просять про доступ до офіційних зустрічей президента США.

В Росії, де незалежна преса дуже обмежена, не існує таких правил доступу ЗМІ до чиновників. Колишні чиновники Білого дому дивуються обставинам, особливо з точки зору безпеки для президента США, який дозволив іноземним журналістам безперешкодно мати доступ свого кабінету. Колишній радник з питань національної безпеки віце-президента Джозефа Байдена Колін Хал поставив «дуже серйозне питання» на Twitter: «Чи була це хороша ідея дозволити російським урядовим фотографам з усім їхнім обладнанням зайти в Овальний кабінет?». Колишній заступник директора ЦРУ Девід Коен відповів йому: «Ні, це була погана ідея».