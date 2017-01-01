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    Трамп розчарувався у президентстві: я думав, що буде легше

    • Сьогодні, 07:27
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    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп постійно під охороною і відчуває себе в коконі

    Президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

    Про це Трамп розповів в інтерв'ю Reuters.

    «Я любив моє попереднє (до президентства, - ред.) життя. Стільки всього відбувалося. Тут же більше роботи, ніж тоді. Я думав, що буде легше», - зізнався президент США.

    За його словами, під постійною охороною і наглядом він відчуває себе в коконі. Також Трамп додав, що нудьгує за самостійним водінням авто.

    «Мені подобається водити. Але я більше не можу водити сам», - зазначив глава держави.

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    США Дональд Трамп
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