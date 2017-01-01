Трамп розчарувався у президентстві: я думав, що буде легше
- Сьогодні, 07:27
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Президент США Дональд Трамп
Трамп постійно під охороною і відчуває себе в коконі
Президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.
Про це Трамп розповів в інтерв'ю Reuters.
«Я любив моє попереднє (до президентства, - ред.) життя. Стільки всього відбувалося. Тут же більше роботи, ніж тоді. Я думав, що буде легше», - зізнався президент США.
За його словами, під постійною охороною і наглядом він відчуває себе в коконі. Також Трамп додав, що нудьгує за самостійним водінням авто.
«Мені подобається водити. Але я більше не можу водити сам», - зазначив глава держави.
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