Трамп розчарувався у президентстві: я думав, що буде легше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Трамп постійно під охороною і відчуває себе в коконі

Президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

Про це Трамп розповів в інтерв'ю Reuters.

«Я любив моє попереднє (до президентства, - ред.) життя. Стільки всього відбувалося. Тут же більше роботи, ніж тоді. Я думав, що буде легше», - зізнався президент США.

За його словами, під постійною охороною і наглядом він відчуває себе в коконі. Також Трамп додав, що нудьгує за самостійним водінням авто.

«Мені подобається водити. Але я більше не можу водити сам», - зазначив глава держави.

Читайте також: Сто непростих днів. Усі перемоги та поразки Трампа