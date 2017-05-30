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Президент США Дональд Трамп

Пропозиція Трампа порушує дипломатичний протокол і викликає занепокоєння у зв’язку з питаннями безпеки та секретності

Президент США Дональд Трамп під час спілкування зі світовими лідерами роздає їм свій мобільний номер і звертається з проханням зв’язуватися з ним не по службовій лінії – в порушення всіх норм протоколу й безпеки. Про це пише The Washingotn Post із посиланням на AP.

«Президент Дональд Трамп роздає свій номер мобільного телефону світовим лідерам, закликаючи їх звертатися напряму до нього, що є незвичайною пропозицією, яка порушує дипломатичний протокол і викликає занепокоєння у зв’язку з питаннями безпеки та секретності», - підкреслюється в публікації.

Зокрема, Трамп запропонував зв'язуватися з ним по мобільному лідерам Канади й Мексики, повідомили колишні й діючі чиновники адміністрації США, обізнані з практичною стороною справи. Наразі тільки прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо скористався цією пропозицією, зазначили джерела.

Трамп також обмінявся номером з президентом Франції Еммануелем Макроном, коли вони спілкувалися одразу після перемоги Макрона на виборах на початку місяця, повідомило джерело у французькій адміністрації.

Усі чиновники ділилися інформацією на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені розкривати розмови. Водночас, ані Білий дім, ані офіс Трюдо не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію.

З одного боку, бажання світових лідерів зв'язуватися з ними по мобільному телефону може здатися не дивним у сучасному мобільному світі. Але на дипломатичній арені, коли відбуваються розмови лідерів щодо державних справ, користування особистою стільниковою слухавкою є суттєвим порушенням протоколу для президента, а також висловлення ним недовіри до офіційних каналів зв'язку, зауважує видання.

Нагадаємо, німецький канцлер Ангела Меркель заявляла про серйозні розбіжності у поглядах Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки за президента Дональда Трампа.

«Часи, коли ми могли цілковито покластися одне на одного, минули. В останні дні я чітко це зрозуміла», - сказала Меркель на саміті Великої сімки.

Джерело: Укрінформ