

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп розглядає можливість посилення покарання за наклеп

Співробітникам Білого дому набридли публікації ЗМІ про наявні зв'язки Трампа та його довірених осіб з Росією

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість посилення покарання за наклеп.

Про це повідомляє ABC.

«Його запитали, чи має намір глава держави внести поправки в закони країни про наклеп. Ми вивчаємо це питання, вивчаємо, як забезпечити виконання (поправок до закону в разі їх прийняття)», - сказав керівник апарату співробітників Білого дому Райнс Прибас.

За його словами, інші аспекти даної теми, наприклад, наскільки кардинальні зміни передбачається внести в законодавство про захист честі і гідності. Прибас заявив, що йому і співробітникам Білого дому порядком набридли постійні публікації американських ЗМІ про наявні зв'язки Трампа та його довірених осіб з Росією.

«Телекомпанії цілодобово, сім днів на тиждень тиражують історії про контакти з Росією і тому подібне, і нам доводиться все це слухати. Я вважаю, що газетам та інформаційним агентствам необхідно більш відповідально підходити до своїх репортажів. Я просто втомився», - зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

Читайте також: Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа