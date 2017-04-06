Трамп розглядає можливість військової операції в Сирії через хіматаку

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Дональд Трамп

Президент США визнає серйозність ситуації у Сирії

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість завдання ударів по об'єктах у Сирії, пов'язаних із хімічною зброєю, та обговорює цей варіант з главою Пентагону.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.

«Президент Дональд Трамп сказав деяким членам Конгресу, що він розглядає варіант військових дій у Сирії у відповідь на хімічну атаку, що мала місце цього тижня, а також визнає серйозність ситуації», - йдеться у повідомленні.

За словами джерела, очільник Білого дому наразі не ухвалив твердого рішення з цього питання, але сказав, що обговорює варіанти з главою Пентагону.

«Трамп покладається на думку Меттіса», - наводяться слова співрозмовника.

Оборонне відомство США у коментарі телеканалу зауважило, що Пентагон уже давно розробив варіанти ударів по сирійських об'єктах, пов'язаних із хімічною зброєю. Зараз вони представлені на розгляд нинішньої адміністрації.

Зазначимо, що Дональд Трамп зізнався, що змінив своє особисте ставлення до подій в Сирії та ролі в них Башара Асада після того, як побачив звіти про масову загибель мирних громадян, у тому числі дітей, від застосування режимом бойових хімічних речовин.

Він не став говорити, яким буде його новий підхід до ситуації в Сирії, натомість наголосив, що Асад перетнув багато «червоних ліній».

Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Серед убитих – 20 дітей.

Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.

США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.