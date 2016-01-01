Трамп розкритикував роботу CNN та NBC

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Дональд Трамп

У свою чергу, новообраний американський президент похвалив роботу каналу FoxNews

Новообраний американський президент Дональд Трамп розкритикував відомі американські канали CNN та NBC та похвалив канал FoxNews. Про це він написав у своєму твіттері.

«Росіяни роблять з CNN та NBCNews таких дурнів – смішно дивитися, вони навіть не здогадуються. Fox News повністю розуміє картину», – написав Трамп.

Зазначимо, що CNN та NBCNews наприкінці перегонів підтримували Клінтон. В той же час Fox News завжди віддавав перевагу Трампу. Перед цим твітом Трамп похвалив Путіна за висилати американських дипломатів.

Нагадаємо, що президент США Барак Обама розпорядився вислати 35 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві і ввів санкції щодо двох російських розвідувальних відомств. У свою чергу Путін відмовився висилати з Росії американських дипломатів.