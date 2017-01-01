Трамп розповів, кому передасть свій бізнес на час президентства

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Родина Трампа

Бізнес Трампа перейде під керівництво його синів

Дональд Трамп в ході першої прес-конференції в статусі обраного президента США заявив, що його бізнесом буду керувати його сини Дон і Ерік.

«Дон і Ерік будуть управляти компанією за мене. Вони будуть робити це професійно і не будуть зі мною радитися з питань управління», - заявив Трамп.

Раніше Трамп заявляв, що покине свої компанії до 20 січня. Він тоді також уточнив, що ніяких нових угод не буде укладено під час його президентського терміну (термінів).

Нагадаємо, сьогодні обраний президент США Дональд Трамп дає першу велику прес-конференцію.

Очікується, що майбутній господар Білого дому прояснить свою позицію з низки ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики США, прокоментує критику політичних опонентів на свою адресу і розповість про плани на перші дні президентства.

Нагадаємо, Обама 10 січня (11 січня за київським часом) виступив у Чікаго із прощальною промовою до американців в якості президента США. 20 січня він передасть повноваження глави держави Трампу.

Як відомо, перемога Трампа на виборах в США стала очевидною після підрахунку голосів у Вісконсині. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав понад 270 голосів, необхідних для перемоги.