Трамп скликає найбільш «білий» уряд з часів Рейгана

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Якщо Сенат схвалить запропонованих Трампом кандидатур, тільки п'ять з 22 позицій дістануться «не білим чоловікам», причому в не найбільш значущих міністерствах.

У кабінеті міністрів президента США Дональда Трампа будуть переважати «білі», пише швейцарська газета Tagesanzeiger.

Так, якщо Сенат схвалить запропонованих Трампом кандидатур, тільки п'ять з 22 позицій дістануться «не білим чоловікам», причому в не найбільш значущих міністерствах. Наприклад, єдиним «кольоровим» міністром стане Бен Карсон, якого призначають в міністерство житлового будівництва і міського розвитку США.

Крім того, міністерські портфелі непропорційно розподілені і в гендерному відношенні, про що говорить призначення всього чотирьох жінок на тлі 18 чоловіків. Приміром, під час президентства Барака Обами в кабміні було сім жінок, що означає спад з 32% до 17%. У той же час з чотирьох майбутніх жінок-міністрів дві - Елейн Лан Чао і Ніккі Хейлі - мають міграційне минуле: одна народилася на Тайвані, а інша є дочкою іммігрантів з Індії.

У підсумку, жінки і нацыональны меншини складають всього 23% в кабінеті Трампа. При цьому його попередники - Буш і Обама - призначали по 45 і 64% «не білих» відповідно.