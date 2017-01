Трамп стверджує, що не має жодних справ із Росією

За словами Трампа, спецслужбам не слід було допускати «витоку» в публічний простір сфабрикованої новини

Обраний президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення про тиск на нього з боку Росії.

«Росія ніколи не намагалася використовувати важелі тиску на мене. У мене немає жодних справ з Росією – ні договорів, ні кредитів, нічого», – написав Трамп у своєму Twitter.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!