Трамп стверджує, що не має жодних справ із Росією

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За словами Трампа, спецслужбам не слід було допускати «витоку» в публічний простір сфабрикованої новини

Обраний президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення про тиск на нього з боку Росії.

«Росія ніколи не намагалася використовувати важелі тиску на мене. У мене немає жодних справ з Росією – ні договорів, ні кредитів, нічого», – написав Трамп у своєму Twitter.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

Реагуючи на опубліковані Buzzfeed документи, в яких сказано, що спецслужби РФ збирали компромат на Трампа під час його поїздки до Росії у 2013 році, новообраний президент США заявив: «Спецслужбам не слід було дозволяти сфабрикованими новинам «витікати» в публічний простір. Ще один останній випад у мій бік. Ми що, живемо в нацистській Німеччині?»

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

Трамп також додав, що «легко переміг на виборах», а тепер «противники намагаються принизити перемогу фальшивою новиною».

Раніше повідомлялося, що секретна частина доповіді, представленої американською розвідкою минулого тижня Бараку Обамі і Дональду Трампу, включала інформацію про те, що російські спецслужби заявляють, що володіють інформацією, компрометуючою нового президента США. У доповіді також сказано, що передвиборний штаб Трампа контактував з російськими спецслужбами.

Як відомо, розвідка США заявила, що Росія має компромат на Трампа. Раніше ФБР звинуватило Росію у спробі злому сайту Республіканської партії.

Нагадаємо, Кремль відхрестився від компромату на Трампа.