  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп стверджує, що не має жодних справ із Росією

    • Сьогодні, 16:09
    • Розсилка

    За словами Трампа, спецслужбам не слід було допускати «витоку» в публічний простір сфабрикованої новини

    Обраний президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення про тиск на нього з боку Росії.

    «Росія ніколи не намагалася використовувати важелі тиску на мене. У мене немає жодних справ з Росією – ні договорів, ні кредитів, нічого», – написав Трамп у своєму Twitter.

    Реагуючи на опубліковані Buzzfeed документи, в яких сказано, що спецслужби РФ збирали компромат на Трампа під час його поїздки до Росії у 2013 році, новообраний президент США заявив: «Спецслужбам не слід було дозволяти сфабрикованими новинам «витікати» в публічний простір. Ще один останній випад у мій бік. Ми що, живемо в нацистській Німеччині?»

    Трамп також додав, що «легко переміг на виборах», а тепер «противники намагаються принизити перемогу фальшивою новиною».

    Раніше повідомлялося, що секретна частина доповіді, представленої американською розвідкою минулого тижня Бараку Обамі і Дональду Трампу, включала інформацію про те, що російські спецслужби заявляють, що володіють інформацією, компрометуючою нового президента США. У доповіді також сказано, що передвиборний штаб Трампа контактував з російськими спецслужбами.

    Як відомо, розвідка США заявила, що Росія має компромат на Трампа. Раніше ФБР звинуватило Росію у спробі злому сайту Республіканської партії.

    Нагадаємо, Кремль відхрестився від компромату на Трампа

    Читайте також
    Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ