Трамп стверджує, що потиснув руку Меркель близько п'яти разів

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Ангела Меркель і Дональд Трамп у Вашингтоні, 17.03.2017

Трамп припустив, що не почув репортера, який говорив про рукостискання під час зустрічі з Меркель в Білому домі

Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про те, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель відмовився потиснути їй руку, повідомляє .

«У мене була чудова зустріч з канцлером Меркель. Я потиснув їй руку близько п'яти разів, потім ми сиділи на двох стільцях. Я припускаю, що репортер сказав потиснути їй руку, але я цього вже не чув», - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру ФРН Ангелі Меркель під час протокольної фотозйомки в Білому домі.

Фотографи кілька разів попросили лідерів потиснути руку, але Трамп ніяк на це не відреагував. Тоді Меркель нахилилася до нього і сказала: «Вони хочуть, щоб ми потиснули руки». Але президент США і на це не звернув увагу. Пізніше Трамп опублікував фото рукостискання на своїй сторінці в Twitter.

Джерело: Financial Times