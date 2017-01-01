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    Трамп: теракт у Парижі вплине на майбутні вибори

    • Сьогодні, 15:07
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    Дональд Трамп
    Фото: ВВС
    Дональд Трамп

    Президент США заявив, що народ Франції більше цього не потерпить

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп упевнений, що теракт у Парижі вплине на майбутні вибори президента у Франції, перший тур яких відбудеться у неділю, 23 квітня 2017 року. Про це він написав у своєму Twitter.

    «Ще один теракт у Парижі. Народ Франції більше цього не потерпить. Це (теракт. – Ред.) матиме великий вплив на президентські вибори!» – написав американський президент.

    «Главком» повідомляв, що в четвер увечері сталася стрілянина у центрі Парижа. Внаслідок нападу загинув один правоохоронець, ще двох серйозно поранено.

    Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував утекти, але в результаті його було вбито правоохоронцями.

    За даними французьких ЗМІ, зловмисник «був озброєний армійською зброєю, можливо, автоматом Калашникова».

    Після стрілянини у центрі Парижа контртерористичний відділ поліції розпочав розслідування.

    Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Франції, а очільник Франції Франсуа Олланд заявив, що стрілянина в центрі Парижа пов'язана з тероризмом.

    Терористична організація «Ісламська держава» згодом взяла на себе відповідальність за влаштовану стрілянину.

    США вибори Франція
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