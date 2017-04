Трамп: теракт у Парижі вплине на майбутні вибори

Президент США заявив, що народ Франції більше цього не потерпить

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп упевнений, що теракт у Парижі вплине на майбутні вибори президента у Франції, перший тур яких відбудеться у неділю, 23 квітня 2017 року. Про це він написав у своєму Twitter.

«Ще один теракт у Парижі. Народ Франції більше цього не потерпить. Це (теракт. – Ред.) матиме великий вплив на президентські вибори!» – написав американський президент.

«Главком» повідомляв, що в четвер увечері сталася стрілянина у центрі Парижа. Внаслідок нападу загинув один правоохоронець, ще двох серйозно поранено.

Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував утекти, але в результаті його було вбито правоохоронцями.

За даними французьких ЗМІ, зловмисник «був озброєний армійською зброєю, можливо, автоматом Калашникова».

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!