Трамп у Саудівській Аравії закликав мусульманські країни боротися з екстремізмом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Трамп у Ер-Ріяді сказав, що країни не мають чекати, доки «американська сила» почне діяти

Президент США Дональд Трамп у своїй промові під час візиту до Саудівської Аравії закликав мусульманські країни очолити боротьбу із екстремізмом.

«Виженіть їх з цієї землі», - заявив він регіональним лідерам у Ер-Ріяді у ході своєї першої офіційної закордонної подорожі.

Свій візит пан Трамп назвав «новою главою», додавши, що приїхав до Саудівської Аравії не «читати лекцію» її лідерам чи насаджувати американський спосіб життя.

За його словами, боротьба з екстремізмом - це не боротьба між різними віросповіданнями: «Це боротьба між добром і злом».

Проте, зазначив пан Трамп, інші країни не мають чекати, доки «американська сила» почне діяти. «Ми можемо здолати це зло тільки якщо сили добра будуть об'єднані і сильні, і якщо всі у цій кімнаті докладатимуть однакових зусиль і тягтимуть свою частину тягаря», - сказав він.

Ця промова позначила певну зміну у риториці Дональда Трампа, який у відомому інтерв'ю минулого року заявив: «Я думаю, іслам нас ненавидить».

Нова промова, натомість, продемонструвала, що пан Трамп намагається знайти шляхи до співпраці, аби посилити спільну боротьбу проти бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Окрім того, у його словах у Ер-Ріяді не було контроверсійної фрази «радикальний ісламський тероризм» - у минулому Дональд Трамп критикував свого попередника Барака Обаму та інших американських політиків за те, що ті не використовували цей термін, який багато мусульман вважають образливим.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки домовилися про підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії.

Джерело: BBC