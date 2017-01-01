Трамп уникає розмови з Путіним?

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У Кремлі кажуть, у Трампа настільки насичений графік, що він не має часу навіть домовитись про телефонну розмову

Телефонна розмова президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа поки що узгоджується. Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про терміни можливої бесіди, пише ТАСС.

«У нього (Трампа) поки що дуже напружений графік, поки що узгоджується (можливість телефонної розмови), поки що нічого немає (дати)», – сказав представник Кремля, пообіцявши поінформувати пресу, щойно з'явиться інформація.

Пєсков також розповів, що адміністрація президента РФ наразі не контактує з адміністрацією президента США. «(Контакти з новою адміністрацією США є) тільки через посольство (РФ у США), посольство же функціонує у Вашингтоні, перебуває в постійній взаємодії з Держдепом, це звичайна, рутинна практика», – зазначив він. При цьому Пєсков наголосив: «За лінією адміністрації (президента РФ) жодних контактів немає». «Поки що», – додав він.