Трамп відповів на інформацію ЗМІ про наявність нерухомості в Росії

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Дональд Трамп

Трамп спростував наявність будь-якої змови між ним, його виборчим штабом і російською владою

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає ні інвестицій, ні нерухомості в Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC News.

«У мене немає інвестицій в Росії і тому подібного. У мене немає власності в Росії - багато хто думав, що у мене є офісні будівлі в Москві. У мене немає власності в Росії », - розповів президент США.

Трамп зазначив, що відправляв сенатору Ліндсі Грема лист, в якому повідомив цю інформацію.

Він спростував наявність будь-якої змови між ним, його виборчим штабом і російською владою.

«Немає ніякої змови між мною, моїм виборчим штабом і росіянами. Крім того, росіяни ніяк не вплинули на результати голосування. І всі, мабуть, думають так», - сказав американський лідер.

Журналіст телеканалу нагадав Трампу, що в США до сих пір ведеться розслідування про можливий зв'язок його штабу з Росією. На це Трамп зазначив, що навколо «так багато розслідувань», що він не в курсі, чи проводить його ФБР, сенат або конгрес.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, в середу провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом. На обох зустрічах був також присутній посол України в США Валерій Чалий.