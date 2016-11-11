Трамп відреагував на повідомлення про «збір» Росією компромату проти нього

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Раніше ФБР звинуватило Росію в спробі злому сайту Республіканської партіїрозвідка США заявила, що Росія має компромат на Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп в своєму твіттері емоційно відреагував на повідомлення про нібито проведений Росією збір компромату на нього.

«Помилкові новини - тотальне політичне полювання на відьом», - написав він у своєму акаунті в соцмережі.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.

Нагадаємо, розвідка США заявила, що Росія має компромат на Трампа. Раніше ФБР звинуватило Росію в спробі злому сайту Республіканської партії.