  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп відреагував на повідомлення про «збір» Росією компромату проти нього

    • Сьогодні, 05:43
    • Розсилка

    Раніше ФБР звинуватило Росію в спробі злому сайту Республіканської партіїрозвідка США заявила, що Росія має компромат на Трампа

    Обраний президент США Дональд Трамп в своєму твіттері емоційно відреагував на повідомлення про нібито проведений Росією збір компромату на нього.

    «Помилкові новини - тотальне політичне полювання на відьом», - написав він у своєму акаунті в соцмережі.

    Нагадаємо, розвідка США заявила, що Росія має компромат на Трампа. Раніше ФБР звинуватило Росію в спробі злому сайту Республіканської партії.

    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ