Трамп відреагував на повідомлення про «збір» Росією компромату проти нього
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Раніше ФБР звинуватило Росію в спробі злому сайту Республіканської партіїрозвідка США заявила, що Росія має компромат на Трампа
Обраний президент США Дональд Трамп в своєму твіттері емоційно відреагував на повідомлення про нібито проведений Росією збір компромату на нього.
«Помилкові новини - тотальне політичне полювання на відьом», - написав він у своєму акаунті в соцмережі.
FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.
Нагадаємо, розвідка США заявила, що Росія має компромат на Трампа. Раніше ФБР звинуватило Росію в спробі злому сайту Республіканської партії.