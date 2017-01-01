Трамп вимагає розслідування витоку «російських секретів»

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Трамп мав на увазі повідомлення про те, що американська розвідка має інформацію, хто з росіян був причетний до витоку листів Клінтон

Обраний президент США Дональд Трамп звернувся до керівників профільних комітетів американського Конгресу з проханням провести розслідування щодо питання, як телеканал NBC News міг оприлюднити секретні відомості про Росію.

Про це він написав у Твіттері.

«Я прошу керівників комітетів Палати представників і Сенату розслідувати, як цілком таємні матеріали були поширені телеканалом NBC до того, як їх побачив я», – зазначив Трамп.

Він зробив цей запис зранку п’ятниці – до того, як зустрітися з керівниками розвідувальних структур США для отримання роз’яснень щодо ролі Росії в кібератаках на США та поширення викраденої інформації у відкритому доступі. Саме ці висновки розвідки стали основою рішення адміністрації Барака Обами запровадити санкції проти Росії.

Очевидно, Дональд Трамп мав на увазі повідомлення про те, що американська розвідка має інформацію, хто з росіян був причетний до витоку листів Національного комітету Демократичної партії в період виборів.