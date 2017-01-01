Трамп вирушає у своє перше президентське турне

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Президент США Дональд Трамп

Першою країною, яку відвідає Трамп, стане Саудівська Аравія

Дональд Трамп 19 травня вирушає у свою першу закордонну поїздку на посаді президента США.

Першою країною, яку відвідає Трамп, стане Саудівська Аравія.

Очікується, що темою переговорів Трампа в Ер-Ріяді стане боротьба з тероризмом і протидія експансіонізму Ірану.

З Саудівської Аравії американський президент попрямує до Ізраїлю, де заплановані зустрічі не лише з керівниками цієї країни, а й із головою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Наступна зупинка Трампа – Ватикан, де йому дасть аудієнцію Папа Франциск.

З Рима президент США вилетить до Брюсселя на неофіційну зустріч з керівниками країн НАТО, а на завершення поїздки повернеться до Італії, де візьме участь у саміті «Групи семи» на Сицилії.

Раніше Трамп назвав головного претендента на пост глави ФБР. Це - колишній сенатор від демократів Джо Ліберман.

Як пишуть американськкі ЗМІ, Дональд Трамп в середу, 17 травня, провів зустріч з Ліберманом і вважав його кандидатуру «підходящою».

Джо Ліберман - колишній американський сенатор (спочатку представляв інтереси Демократичної партії, потім був переобраний як незалежний кандидат) від штату Коннектикут. Він безуспішно балотувався на пост президента від Демократичної партії в 2004 році.

Нагадаємо, Трамп розглядав на посаду глави ФБР кандидатури колишнього незалежного сенатора Джо Лібермана, в.о. глави ФБР Ендрю Маккейба, колишнього губернатора штату Оклахома Френка Кітінга і колишнього співробітника бюро Річарда МакФілі. Він у минулому керував офісом ФБР в Балтіморі.



