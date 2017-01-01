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    Трамп висміяв кореспондентів Білого дому

    • Сьогодні, 07:19
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    <span>Дональд Трамп</span>
    Фото: REUTERS
    Дональд Трамп

    Під час промови Трампа, який іронічно відгукувався про журналістів, натовп схвально гудів

    Президент США Дональд Трамп, виступаючи на ралі в Пенсільванії, висміяв Асоціацію кореспондентів Білого дому, журналісти якої зібралися на традиційну щорічну вечерю без нього.

    Трансляцію виступу Трампа вів телеканал Fox News.

    «Знаєте, що відбувається зараз у Вашингтоні? Велика група голлівудських акторів і ЗМІ Вашингтона втішають один одного в банкетному залі готелю в столиці нашої держави. Вони зібралися на вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому. Без президента», - сказав Трамп, звертаючись до натовпу прихильників.

    В ході промови президента, який іронічно відгукувався про журналістів, натовп схвально гудів.

    «Я не можу бути більш щасливий зараз, перебуваючи більш ніж в 100 милях від Вашингтона», - додав Трамп.

    В кінці лютого Трамп оголосив, що не братиме участі в щорічній вечері Асоціації. Зазвичай на цьому заході, традиція проведення якого зародилася в 1920 році, присутні і президент, і віце-президент США.

    Як повідомляв «Главком»,  під час виступу президента США Дональда Трампа невідомий кинув у повітря оберемок російських триколорів.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

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    ЗМІ США Дональд Трамп
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