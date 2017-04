Трамп висміяв кореспондентів Білого дому

Під час промови Трампа, який іронічно відгукувався про журналістів, натовп схвально гудів

Президент США Дональд Трамп, виступаючи на ралі в Пенсільванії, висміяв Асоціацію кореспондентів Білого дому, журналісти якої зібралися на традиційну щорічну вечерю без нього.

Трансляцію виступу Трампа вів телеканал Fox News.

«Знаєте, що відбувається зараз у Вашингтоні? Велика група голлівудських акторів і ЗМІ Вашингтона втішають один одного в банкетному залі готелю в столиці нашої держави. Вони зібралися на вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому. Без президента», - сказав Трамп, звертаючись до натовпу прихильників.

В ході промови президента, який іронічно відгукувався про журналістів, натовп схвально гудів.

«Я не можу бути більш щасливий зараз, перебуваючи більш ніж в 100 милях від Вашингтона», - додав Трамп.

В кінці лютого Трамп оголосив, що не братиме участі в щорічній вечері Асоціації. Зазвичай на цьому заході, традиція проведення якого зародилася в 1920 році, присутні і президент, і віце-президент США.

