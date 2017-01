Трамп виступив проти подальшого звільнення в'язнів з Гуантанамо

Обама планує перевести з в'язниці ще близько 18 осіб, після чого у в'язниці залишиться 59 ув'язнених

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що з військової в’язниці Гуантанамо більше не треба звільняти бранців. Про це він написав у мережі twitter.

«Більше не має бути звільнень з Гуантанамо. Це вкрай небезпечні люди, яким не можна дозволити повернутися до поля бою», — сказав Трамп.

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield.