Трамп виступив проти подальшого звільнення в'язнів з Гуантанамо

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Обама планує перевести з в'язниці ще близько 18 осіб, після чого у в'язниці залишиться 59 ув'язнених

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що з військової в’язниці Гуантанамо більше не треба звільняти бранців. Про це він написав у мережі twitter.

«Більше не має бути звільнень з Гуантанамо. Це вкрай небезпечні люди, яким не можна дозволити повернутися до поля бою», — сказав Трамп.

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 січня 2017 р.

Раніше офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що до інавгурації обраного президента Дональда Трампа з в'язниці Гуантанамо планується перевести ще кілька ув'язнених.

«В даний момент очікується, що про додаткове переведення буде оголошено до 20 січня», - сказав він.

За словами джерела агентства Reuters, близько знайомого з даним питанням, президент США Барак Обама планує перевести з в'язниці ще близько 18 осіб, після чого у в'язниці залишиться 59 ув'язнених.

Нагадаємо, Табір Гуантанамо — військова в'язниця Військово-морських сил США на арендованій території Куби.

В'язниця була створена у 2002 році як табір для утримання полонених, яких підозрюють в терористичній діяльності.

В'язницю звинувачують в тортурах і знущаннях з в'язнів, їх утриманні без рішення суду і порушенні ряду міжнародних конвецій.

Президент США Барак Обама, каденція якого скінчиться 20 січня, неодноразово висловлювався за закриття Гуантанамо.