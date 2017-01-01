Трамп виступив зі зверненням до американського народу

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Президент США Дональд Трамп

Трамп не згадував під час звернення ракетні удари по сирійській військовій інфраструктурі

Президент США Дональд Трамп виступив з черговим зверненням до співвітчизників і розповів про нові досягнення своєї адміністрації.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Всупереч очікуванням, глава Білого дому не згадав про нещодавній ракетний удар по авіабазі урядових військ у Сирії, повністю зосередившись на досягнення своєї адміністрації.

За словами Трампа, за 11 тижнів, що минули від дня інавгурації, досягнутий «історичний прогрес».

«93% наших американських промисловців заявили про те, що з оптимізмом дивляться в майбутнє. Це рекорд», - зазначив президент США.

Він нагадав, що під час своїх передвиборчих виступів неодноразово обіцяв «зміцнити безпеку на кордонах» США.

«Ми успадкували повномасштабну кризу на кордонах – і це була катастрофа, - сказав Дональд Трамп. – Але завдяки швидким і рішучим діям, ми навіть перевершили найсміливіші очікування».

Президент США повідомив, що тільки за минулий місяць кількість нелегальних іммігрантів «на південних кордонах країни зменшилося на 64 відсотки. Крім цього, імміграційні служби почали операцію по видворенню з США нелегалів, які вчинили які-небудь правопорушення».

Трамп заявив, що найголовнішим для нього є «захист національних інтересів Сполучених Штатів», і саме тому він виграв президентські вибори.

«Коли мова заходить про економіку або оборону, ми розуміємо, що інтересам усього світу найкраще може послужити сильна Америка, - сказав президент США. – Саме тому так важливо не тільки те, що ми зміцнюємо міжнародні партнерські зв'язки, а й добиваємося того, щоб це партнерство приносило реальні результати для американців».

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

В суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ та припустив повторний удар по Сирії.