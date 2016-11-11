Трамп візьме участь в саміті G7 в Італії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

У Білому домі підтвердили участь президента США Дональда Трампа в саміті G7 в італійській Таорміне

Президент США Дональд Трамп візьме участь в саміті G7, який пройде 25-27 травня в місті Таорміна на Сицилії. Цю інформацію підтвердив Білий дім за підсумками телефонної розмови американського лідера з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні, передає в неділю, 5 лютого, агентство AFP.

Під час бесіди Трамп підтвердив прихильність Вашингтона щодо зміцнення НАТО, однак вкотре звернув увагу на те, що всі країни-члени Північноатлантичного альянсу повинні в рівній мірі нести фінансовий тягар з підтримання його діяльності.

Як уточнили в прес-службі уряду Італії, в кулуарах саміту запланована зустріч Трампа з Джентілоні.

Саміт G7 відбудеться в Італії відразу після парламентських виборів у Франції (в кінці квітня-початку травня) і перед виборами в Німеччині (вересень 2017 року).

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях та питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Також лідери країн обговорили ситуацію в зоні АТО.