Трамп вважає мітинги проти нього проплаченими

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Дональд Трамп

Президент США вважає, що зробив те, що практично неможливо було зробити республіканцеві

Президент США Дональд Трамп заявив, що мітинги з вимогою публікації його податкової декларації, які пройшли в США 15 квітня, були проплаченими.

«Я зробив те, що практично неможливо було зробити республіканцеві, - легко отримав більшість голосів у колегії вибірників! То чому ж тема податкової декларації знову спливла? Слід дізнатися, хто заплатив за вчорашні нечисленні мітинги», - написав він у своєму твіттері.

Нагадаємо, що в суботу, 15 квітня, в багатьох містах США пройшли мітинги з вимогою показати податкову декларацію президента Дональда Трампа. Сотні протестувальників зібралися в тому числі на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

15 квітня в США традиційно вважається останнім днем для щорічної подачі декларацій. Оскільки цього року цей день припав на вихідні, громадяни можуть повідомити державу про свої доходи до 18 квітня.