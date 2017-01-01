  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп вважає мітинги проти нього проплаченими

    • Сьогодні, 20:11
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Президент США вважає, що зробив те, що практично неможливо було зробити республіканцеві

    Президент США Дональд Трамп заявив, що мітинги з вимогою публікації його податкової декларації, які пройшли в США 15 квітня, були проплаченими.

    «Я зробив те, що практично неможливо було зробити республіканцеві, - легко отримав більшість голосів у колегії вибірників! То чому ж тема податкової декларації знову спливла? Слід дізнатися, хто заплатив за вчорашні нечисленні мітинги», - написав він у своєму твіттері.

    Нагадаємо, що в суботу, 15 квітня, в багатьох містах США пройшли мітинги з вимогою показати податкову декларацію президента Дональда Трампа. Сотні протестувальників зібралися в тому числі на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

    15 квітня в США традиційно вважається останнім днем для щорічної подачі декларацій. Оскільки цього року цей день припав на вихідні, громадяни можуть повідомити державу про свої доходи до 18 квітня.

    Читайте також
    США Дональд Трамп протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ