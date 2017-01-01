Трамп вважає, що Путін «міцний горішок»

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Трамп в інтерв'ю дав характеристику й іншим представникам політики і культури

Президент США Дональд Трамп, описуючи свого російського колегу Володимира Путіна, заявив, що той є «міцним горішком«. Заява американського президента прозвучала в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Ведучий попросив Трампа описати деяких відомих людей двома словами. На прохання охарактеризувати Путіна Трамп сказав: «Я не знаю. Але він точно міцний горішок (анг. tough cookie, дослівний переклад «тверде печиво»).

«Я не знаю, що він робить для Росії, але коли-небудь ми дізнаємося це, я вважаю», – додав Трамп.

В рамках інтерв'ю ведучий також попросив главу держави дати коротку характеристику і іншим людям.

Зокрема, Трамп назвав свого радника Кілліан Конвей «дуже приємною жінкою», екс-держсекретаря Гілларі Клінтон «розчарованою», а про репера Снуп Дога, який зняв кліп, в якому він стріляє у клоуна, одягненого як Трамп, президент сказав, що вважає подібну поведінку, продиктовану «спадом кар'єри» артиста неприйнятним по відношенню до кого б то не було.

Раніше Трамп під час інтерв'ю Fox News зазначив, що в світі і в США є багато вбивць, і Америка теж не найневинніша країна. Так він прокоментував слова ведучого Білл О'райлі, який назвав Путіна «вбивцею».