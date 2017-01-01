Трамп вважає за можливе військовий конфлікт з Північною Кореєю

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Установка американської системи протиракетної оборони THAAD

Трамп готовий вирішувати питання з Півною Кореєю в рамках дипломатії

Президент США Дональд Трамп вважає за можливе військовий конфлікт з КНДР, проте вважає за краще діяти дипломатичним шляхом.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

«Існує ймовірність, що ми можемо дійти до великого, великого конфлікту з Північною Кореєю. Безумовно», - сказав Трамп.

Він додав, що готовий вирішувати питання в рамках дипломатії, однак, за його словами, «це дуже складно».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп направив до Корейського півострова американську авіаносну групу кораблів на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» у відповідь на посилення напруженості через випробування Пхеньяном балістичних ракет.

23 квітня два японських есмінця приєдналися до корабельної групи «Карла Вінсона» для демонстрації солідарності. На тлі загострення відносин з'явилося повідомлення про затримання Пхеньяном громадянина США, який намагався виїхати з КНДР. У Північній Кореї затримано ще щонайменше двоє американських громадян.