Трамп із Меркель сьогодні обговорять Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США поцікавиться думкою канцлера щодо Путіна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні відвідає Вашингтон, щоб зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.

Так, президент США попросить Меркель викласти свою точку зору на те, як США можуть допомогти подолати конфлікт на сході України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника з Білого дому. Також співрозмовник видання розповів, що Трампа цікавить думка Меркель про президента Росії Володимира Путіна і як варто з ним поводитися.

Найбільше Європу турбує неясність щодо майбутньої політики Трампа стосовно Росії, пише німецьке видання Die Welt. Частково це пояснюється відсутністю відповідей на багато запитань, що стосуються зв'язків передвиборного штабу Трампа з Москвою, частково тим захопленням, з яким Трамп, схоже, ставиться до Путіна. Однак ця тема робить уразливим для критики самого Трампа – в Сенаті йому протидіє навіть власна партія. У Білому домі вже зрозуміли, що політика щодо Росії стає ахіллесовою п'ятою нового президента. Це трохи спростить Меркель завдання переконати Трампа брати до уваги інтереси ЄС і Східної Європи у взаєминах з Путіним», – йдеться у статті.

Інші гострі теми у відносинах Вашингтона і Берліна – торговий дефіцит США з Німеччиною, питання міжнародної торгівлі, а також намір адміністрації Трампа ввести нову систему податків, яка призведе до подорожчання імпорту і дозволить полегшити експорт. Для німців ця тема становить інтерес, оскільки США є найбільшим ринком збуту для німецької продукції, і Берлін вважає, що введення нового податку на готову продукцію порушує норми СОТ і міжнародної торгівлі, пише видання.

«Однак найважливішою метою канцлера, швидше за все, є налагодження особистих відносин з американським президентом. У деяких американських і міжнародних ЗМІ Меркель уже проголосили новим лідером вільного світу, що навряд чи сподобається Трампу, та й значно перевершує можливості самої Німеччини. Канцлеру доведеться продемонструвати майстерність володіння психологічними прийомами і донести до Трампа позицію Німеччини так, щоб не не викликати бурю гніву. Для майбутнього Заходу і Європи важливо, щоб найвпливовіша жінка-політик Європи і найвпливовіший чоловік-політик світу збудували надійні робочі відносини», – резюмує видання.

Як повідомлялося, Путін втратив ще одного друга: прем’єр Баварії несподівано підтримав санкції проти РФ. Прем'єр всіляко давав зрозуміти, що не хоче виглядати противником санкцій. Німецький політик сказав, що виступає проти санкцій у відносинах між державами і їх потрібно долати, але у випадку з Росією це можливо лише через реалізацію Мінських угод.