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    Трамп зацікавлений в розміщенні американського бізнесу в Україні, - Данилюк

    • Сьогодні, 09:07
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    Олександр Данилюк провів зустріч з міністром торгівлі США Уілбуром Россом

    Адміністрація президента США Дональда Трампа зацікавлена в посиленні присутності американського бізнесу в Україні

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк.

    Він пояснив, що напередодні провів зустріч з міністром торгівлі США Уілбуром Россом,при цьому під час розмови йшлося про залучення інвестицій в Україну. 

    «В новій адміністрації зацікавлені в посиленні присутності американського бізнесу в Україні. І це є спільним інтересом - американські інвестиції, крім створення робочих місць, також приносять передові технології, які підвищують конкурентоздатність нашої економіки, та сприяють посиленню політичних зв'язків між двома країнами», - наголосив Данилюк.

    За його словами, зараз сторони працюють над конкретними пропозиціями для обговорення цих питань на найвищому рівні. 

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    Трамп зацікавлений в розміщенні американського бізнесу в Україні, - Данилюк
    Трамп зацікавлений в розміщенні американського бізнесу в Україні, - Данилюк
    Трамп зацікавлений в розміщенні американського бізнесу в Україні, - Данилюк

     

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    США інвестиції бізнес Олександр Данилюк
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