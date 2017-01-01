Трамп зацікавлений в розміщенні американського бізнесу в Україні, - Данилюк

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Олександр Данилюк провів зустріч з міністром торгівлі США Уілбуром Россом

Адміністрація президента США Дональда Трампа зацікавлена в посиленні присутності американського бізнесу в Україні

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк.

Він пояснив, що напередодні провів зустріч з міністром торгівлі США Уілбуром Россом,при цьому під час розмови йшлося про залучення інвестицій в Україну.

«В новій адміністрації зацікавлені в посиленні присутності американського бізнесу в Україні. І це є спільним інтересом - американські інвестиції, крім створення робочих місць, також приносять передові технології, які підвищують конкурентоздатність нашої економіки, та сприяють посиленню політичних зв'язків між двома країнами», - наголосив Данилюк.

За його словами, зараз сторони працюють над конкретними пропозиціями для обговорення цих питань на найвищому рівні.