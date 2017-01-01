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    Трамп запропонував 20% мита на імпорт із Мексики для фінансування стіни,– Білий дім

    • Сьогодні, 00:37
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    Митом на імпорт із Мексики Трамп планує оплатити плановану ним стіну на кордоні між двома державами

    У США Білий дім повідомив, що президент Дональд Трамп запропонував запровадити 20-відсоткове мито на товари, імпортовані з Мексики, щоб таким чином фактично коштом Мехіко оплатити плановану ним стіну на кордоні між двома державами.

    Як уточнили в Білому домі, йдеться лише про ідею президента, але не про вказівку законодавцям у Конгресі про те, які мита й податки їм ухвалювати в рамках планованої нині широкої податкової реформи.

    Перед цим повідомленням Дональд Трамп заявив у твітері, що рішення скасувати зустріч із ним президента Мексики Енріке Пеньї Нієто у Вашингтоні «взаємне», й додав: «Якщо Мексика не збирається ставитися до США справедливо і з повагою, така зустріч буде марною, я ж хочу піти іншим шляхом. Тому я не маю вибору».

    Раніше в четвер президент Мексики Енріке Пенья Нієто заявив, що не поїде до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом, після заяв американського керівника, що мексиканський може й не приїжджати, якщо не заплатить за загорожу на кордоні між країнами.

    Як написав Пенья Нієто у твітері, його апарат поінформував Білий дім, що він не прибуде на плановану було на 31 січня зустріч із Трампом у Вашингтоні.

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