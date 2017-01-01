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Прес-служба ізраїльського прем'єра назвала розмову «дуже теплою»

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.

Про це повідомила прес-служба Нетаньягу, передає Reuters.

Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю на зустріч у Вашингтон в лютому. Точна дата буде визначена в найближчі дні.

Прес-служба ізраїльського прем'єра назвала розмову «дуже теплою».

«Прем'єр-міністр висловив бажання тісно співпрацювати з президентом Трампом, щоб виробити спільний підхід до зміцнення миру і безпеки в регіоні, без розбіжностей між США і Ізраїлем», - наголошується в заяві.

Як повідомляється, Нетаньяху також обговорив з Трампом ядерну угоду з Іраном, мирний процес у Палестині та інші проблеми.