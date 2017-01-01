Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю на зустріч у Вашингтон
- Сьогодні, 01:19
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Прес-служба ізраїльського прем'єра назвала розмову «дуже теплою»Президент США Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.
Про це повідомила прес-служба Нетаньягу, передає Reuters.
Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю на зустріч у Вашингтон в лютому. Точна дата буде визначена в найближчі дні.
Прес-служба ізраїльського прем'єра назвала розмову «дуже теплою».
«Прем'єр-міністр висловив бажання тісно співпрацювати з президентом Трампом, щоб виробити спільний підхід до зміцнення миру і безпеки в регіоні, без розбіжностей між США і Ізраїлем», - наголошується в заяві.
Як повідомляється, Нетаньяху також обговорив з Трампом ядерну угоду з Іраном, мирний процес у Палестині та інші проблеми.