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    Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю на зустріч у Вашингтон

    • Сьогодні, 01:19
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    Прес-служба ізраїльського прем'єра назвала розмову «дуже теплою»

    Президент США Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.

    Про це повідомила прес-служба Нетаньягу, передає Reuters.

    Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю на зустріч у Вашингтон в лютому. Точна дата буде визначена в найближчі дні.

    Прес-служба ізраїльського прем'єра назвала розмову «дуже теплою».

    «Прем'єр-міністр висловив бажання тісно співпрацювати з президентом Трампом, щоб виробити спільний підхід до зміцнення миру і безпеки в регіоні, без розбіжностей між США і Ізраїлем», - наголошується в заяві.

    Як повідомляється, Нетаньяху також обговорив з Трампом ядерну угоду з Іраном, мирний процес у Палестині та інші проблеми.

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