Трамп запросив в Білий дім проросійського конгресмена

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Конгресмен Дейн Рорабейкер

Конгресмен Рорабейкер відомий своєю давньою дружбою з президентом Росії Путіним

Президент США Дональд Трамп запросив на зустріч в Білий дім конгресмена від штату Каліфорнія Дейна Рорабейкера, відомого своєю давньою дружбою з главою російської держави Володимиром Путіним і проросійськими висловлюваннями.

Про це повідомляє DW.

Рішення викликало здивування у Вашингтоні в умовах, коли Трамп намагається відхреститися від звинувачень у зв'язках його адміністрації з Москвою, відзначає Politico.

Пропозиція про зустріч з'явилася після демонстрації конгресменом активної підтримки курсу, обраного господарем Білого дому, на телебаченні.

Трамп особисто зв'язався з Рорабейкером і запросив його і членів його сім'ї в свою офіційну резиденцію.

Під час зустрічі обговорення політики Вашингтона щодо Росії не заплановано.

За словами представника республіканця, дискусія, швидше за все, буде зосереджена на внутрішньополітичних питаннях, «хоча, хто знає, що може стати предметом обговорення».

Рорабейкер відомий своєю давньою дружбою з Володимиром Путіним і захистом «точки зору» російської влади.

У грудні 2016 року Трамп пропонував республіканцеві зайняти пост першого заступника держсекретаря США, проте політик вирішив відмовитися і залишитися в складі одного з підкомітетів Комітету у закордонних справах Палати представників.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запропонував Путіну підтримку у пошуку терористів після терактів у Петербурзі.