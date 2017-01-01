Трамп засудив заперечення Голокосту і пообіцяв боротися з антисемітизмом
- Сьогодні, 22:54
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Трамп пообіцяв, що Вашингтон «завжди залишатиметься з євреями»
Президент США Дональд Трамп засуджує заперечення Голокосту, під час якого у часи Другої світової війни нацисти вбили 6 мільйонів євреїв, заявляючи, що боротиметься з антисемітизмом.
Про це Трамп заявив 25 квітня під час заходу у Капітолії, присвяченому пам’яті жертв Голокосту.
«Ті, хто хоче стерти Голокост, є спільниками цього жахливого злочину», – заявив Трамп.
Виступаючи перед тими, хто пережив Голокост, членами Конгресу і ветеранами Другої світової, Дональд Трамп перелічив останні акти антисемітизму, зокрема погрози щодо американських євреїв і терористичні атаки в Ізраїлі.
Трамп, якого після вступу на посаду критикували за недостатньо різку реакцію через напади на єврейські кладовища, пообіцяв, що Вашингтон «завжди залишатиметься з євреями».
Джерело: Радіо Свобода