Трамп засудив заперечення Голокосту і пообіцяв боротися з антисемітизмом

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Президент США під час виступу у Капітолії, Вашингтон, 25 квітня 2017 року

Трамп пообіцяв, що Вашингтон «завжди залишатиметься з євреями»

Президент США Дональд Трамп засуджує заперечення Голокосту, під час якого у часи Другої світової війни нацисти вбили 6 мільйонів євреїв, заявляючи, що боротиметься з антисемітизмом.

Про це Трамп заявив 25 квітня під час заходу у Капітолії, присвяченому пам’яті жертв Голокосту.

«Ті, хто хоче стерти Голокост, є спільниками цього жахливого злочину», – заявив Трамп.

Виступаючи перед тими, хто пережив Голокост, членами Конгресу і ветеранами Другої світової, Дональд Трамп перелічив останні акти антисемітизму, зокрема погрози щодо американських євреїв і терористичні атаки в Ізраїлі.

Трамп, якого після вступу на посаду критикували за недостатньо різку реакцію через напади на єврейські кладовища, пообіцяв, що Вашингтон «завжди залишатиметься з євреями».

Джерело: Радіо Свобода