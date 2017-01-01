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    Трамп засудив заперечення Голокосту і пообіцяв боротися з антисемітизмом

    • Сьогодні, 22:54
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    <span>Президент США під час виступу у Капітолії, Вашингтон, 25 квітня 2017 року</span>
    Президент США під час виступу у Капітолії, Вашингтон, 25 квітня 2017 року

    Трамп пообіцяв, що Вашингтон «завжди залишатиметься з євреями»

    Президент США Дональд Трамп засуджує заперечення Голокосту, під час якого у часи Другої світової війни нацисти вбили 6 мільйонів євреїв, заявляючи, що боротиметься з антисемітизмом.

    Про це Трамп заявив 25 квітня під час заходу у Капітолії, присвяченому пам’яті жертв Голокосту.

    «Ті, хто хоче стерти Голокост, є спільниками цього жахливого злочину», – заявив Трамп.

    Виступаючи перед тими, хто пережив Голокост, членами Конгресу і ветеранами Другої світової, Дональд Трамп перелічив останні акти антисемітизму, зокрема погрози щодо американських євреїв і терористичні атаки в Ізраїлі.

    Трамп, якого після вступу на посаду критикували за недостатньо різку реакцію через напади на єврейські кладовища, пообіцяв, що Вашингтон «завжди залишатиметься з євреями».

    Джерело: Радіо Свобода

    США Дональд Трамп
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