Трамп завтра може підписати новий міграційний указ - ЗМІ

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Дональд Трамп

Деталі документа, підготовленого замість заблокованого федеральними суддями, поки невідомі

Президент США Дональд Трамп 6 березня має намір підписати новий міграційний закон, що обмежує в'їзд до США.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела в вашингтонській адміністрації.

За словами високопосадовців, головний стратег Білого дому Стівен Беннон обговорював новий документ з представниками Міністерства юстиції та Міністерства внутрішньої безпеки.

Водночас, співрозмовники видання не змогли повідомити, чим новий президентський указ буде відрізнятися від підписаного в січні, дію якого було заблоковано федеральними суддями.

Трамп ще в середині лютого анонсував підписання нового антиміграційного указу, але його підписання було відкладено через виступ президента перед обома палатами Конгресу.

Нагадаємо, Трамп підписав міграційний указ 27 січня. Розпорядження Трампа передбачає припинення прийому сирійських біженців в США на невизначений термін. Інші програми прийому біженців припинені на 120 днів. Громадянам семи мусульманських країн - Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену - заборонений в'їзд в США на 90 днів.

Згодом стало відомо, що зі списку країн, жителям яких закрито в'їзд у США, буде виключений Ірак.