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    Трамп заявив Лаврову, що Росія відповідальна за виконання Мінських домовленостей

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    Зустріч президента США Трампа і глави МЗС РФ Лаврова у Вашингтоні, 10 травня 2017
    Зустріч президента США Трампа і глави МЗС РФ Лаврова у Вашингтоні, 10 травня 2017

    Трамп сказав, що його адміністрація готова і далі брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі

    Президент США Дональд Трамп сьогодні провів зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

    Білий Дім вже опублікував заяву про цю зустріч.

    У заяві сказано, що Дональд Трамп сказав Сергію Лаврову, що його адміністрація готова і надалі брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Також сказано, що Трамп підкреслив відповідальність Росії за повне виконання мінських домовленостей.

    «Президент підняв питання України і висловив готовність своєї адміністрації продовжувати брати участь у врегулюванні конфлікту і підкреслив відповідальність Росії за повне здійснення Мінських угод», - сказано в заяві Білого Дому.

    Крім того мова йшла про необхідність спільної роботи для припинення конфлікту в Сирії, зокрема підкреслюючи необхідність для Росії приборкати режим Асада, Іран і іранських посередників.

    Він також підняв питання про більш широке співробітництво з врегулювання конфліктів на Близькому Сході і в інших точках. Президент також підкреслив своє прагнення налагодити кращі стосунки між Сполученими Штатами і Росією.

    Як повідомляв «Главком», у середу у Вашингтоні президент США прийняв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який перебуває у США з дводенним візитом. Зустріч тривала близько 40 хвилин та проходила за зачиненими дверима. 

    Перед цим у середу Лавров провів переговори з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Як зазначили сторони, їхня увага зосереджувалась на сирійському врегулюванні та низці інших важливих міжнародних питань. Тіллерсон назвав зустріч з Лавровим шансом «продовжити діалог».

    Також Лавров повідомив, що Путін і Трамп зустрінуться в липні.

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    МЗС США Дональд Трамп
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