Трамп заявив про готовність зустрітися з Путіним після інавгурації

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Росіяни хочуть зустрітися, зазначив Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним після інавгурації.

Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

«Як я розумію, вони (росіяни) хочуть зустрітися, особисто я прекрасно до цього ставлюся», - сказав він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що має намір зберігати введені Бараком Обамою антиросійські санкції «принаймні, протягом якогось часу».

У той же час Трамп зазначив, що не виключає їх скасування в майбутньому.

Президент США Барак Обама оголосив, що ще на рік, до 6 березня 2018 року, продовжує кілька пакетів санкцій, запроваджених 2014 року щодо Росії, а також російських компаній в окупованому Криму, кримських і донбаських сепаратистів і колишніх українських посадовців.