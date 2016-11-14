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    Трамп заявив про готовність зустрітися з Путіним після інавгурації

    • Сьогодні, 06:55
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    Росіяни хочуть зустрітися, зазначив Трамп

    Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним після інавгурації.

    Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

    «Як я розумію, вони (росіяни) хочуть зустрітися, особисто я прекрасно до цього ставлюся», - сказав він.

    Раніше Дональд Трамп заявив, що має намір зберігати введені Бараком Обамою антиросійські санкції «принаймні, протягом якогось часу».

    У той же час Трамп зазначив, що не виключає їх скасування в майбутньому.

    Президент США Барак Обама оголосив, що ще на рік, до 6 березня 2018 року, продовжує кілька пакетів санкцій, запроваджених 2014 року щодо Росії, а також російських компаній в окупованому Криму, кримських і донбаських сепаратистів і колишніх українських посадовців.

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