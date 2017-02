Трамп заявив, що боротьба за пост глави Нацкомітету Демократичної партії була нечесною

Раніше на цю посаду був обраний Том Перес, який при адміністрації Барака Обама був міністром праці

Президент США Дональд Трамп заявив, що підсумки виборів глави Нацкомітету Демократичної партії були підтасовані, і пост дістався екс-міністру праці Того Пересу, якого підтримує Хілларі Клінтон. Про це Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі в Twitter.

«Гонка за пост глави Нацкомітету Демократичної партії, звичайно, була повністю «підтасована». У ставленика Берні (Сандерса, — ред.), як і у самого Берні, не було шансів. Клінтон вимагає на це місце Переса!» — написав Трамп.

The race for DNC Chairman was, of course, totally "rigged." Bernie's guy, like Bernie himself, never had a chance. Clinton demanded Perez!