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    Трамп заявив, що готовий позбутися «божевілля в Україні»

    • Сьогодні, 09:11
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    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Американський президент розповів, чого варто боятися країнам Європи у тому разі, якщо Росія продовжить посилювати напруження в регіоні

    Наразі європейські країни стикаються з великою кількість викликів, деякі з яких пов'язані з російською агресією.

    Про це під час спільної прес-конференції з очільником НАТО Йєнсом Столтенбергом заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє прес-центр Білого дому.

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    Він відповів на запитання журналіста стосовно того, чого варто боятися країнам Європи у тому разі, якщо Росія продовжить посилювати напруження в регіоні. 

    Трамп висловив сподівання, що зрештою Європі не доведеться боятися нічого, хоча зараз серед країн існують страх та проблеми.  

    «Те, що відбувається - це божевілля, куди б ви не подивилися: чи то Близький Схід, чи то Україна - всюди є проблеми, дуже багато проблем. І в кінцевому рахунку, я вважаю, що ми позбудемося більшості з цих проблем, і не будемо боятися нікого. Ось так воно і повинно бути», - наголосив Трамп. 

    Також Трамп заявив, що візит Тіллерсона в Москву пройшов краще, ніж очікувалося.

    Джерело: Еспресо ТВ

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    Росія США НАТО Дональд Трамп Україна
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