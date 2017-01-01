Трамп заявив, що готовий позбутися «божевілля в Україні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Американський президент розповів, чого варто боятися країнам Європи у тому разі, якщо Росія продовжить посилювати напруження в регіоні

Наразі європейські країни стикаються з великою кількість викликів, деякі з яких пов'язані з російською агресією.

Про це під час спільної прес-конференції з очільником НАТО Йєнсом Столтенбергом заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє прес-центр Білого дому.

Він відповів на запитання журналіста стосовно того, чого варто боятися країнам Європи у тому разі, якщо Росія продовжить посилювати напруження в регіоні.

Трамп висловив сподівання, що зрештою Європі не доведеться боятися нічого, хоча зараз серед країн існують страх та проблеми.

«Те, що відбувається - це божевілля, куди б ви не подивилися: чи то Близький Схід, чи то Україна - всюди є проблеми, дуже багато проблем. І в кінцевому рахунку, я вважаю, що ми позбудемося більшості з цих проблем, і не будемо боятися нікого. Ось так воно і повинно бути», - наголосив Трамп.

Також Трамп заявив, що візит Тіллерсона в Москву пройшов краще, ніж очікувалося.

Джерело: Еспресо ТВ