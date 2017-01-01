Трамп заявив, що США «не підуть» до Сирії
- Сьогодні, 03:34
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Трамп прокоментував нанесений за його наказом авіаудар ракетами «Томагавк»
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business заявив, що Вашингтон не планує значне розширення своєї участі у військовому конфлікті в Сирії.
«Ми не підемо в Сирію», - сказав Трамп, не уточнивши, які саме дії Сполучені Штати не мають наміру робити в Сирії.
При цьому американський президент прокоментував нанесений за його наказом авіаудар ракетами «Томагавк» по аеродрому Шайрат в сирійській провінції Хомс.
«Те, що я зробив, мало бути зроблено адміністрацією (попереднього президента США Барака. -ред. - ред.) Обами задовго до того, як я це зробив», - зазначив Трамп, додавши: «Я думаю, що зараз Сирії буде набагато краще, ніж було».
Нагадаємо, 12 квітня держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.