Трамп зажадав вибачень від The New York Times

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Дональд Трамп

Президент вимагає від газети вибачень за публікацію матеріалів, спрямованих проти його адміністрації

Президент США Дональд Трамп зажадав від газети The New York Times вибачень за публікацію матеріалів, спрямованих проти його адміністрації і заснованих на витоках секретної інформації спецслужб. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Витоки – і навіть незаконні витоки – секретної інформації є великою проблемою у Вашингтоні вже кілька років. Провальна The New York Times (та інші) має вибачитися!» – зазначив глава Білого дому і додав, що тих, через кого стався витік секретної інформації, «буде спіймано».

Як повідомлялось, 14 лютого, NYT повідомила із посиланням на чотирьох чинних і колишніх американських чиновників, що спецслужби США зацікавилися відомостями про зв'язки оточення Трампа з російською розвідкою. «Дані про телефонні розмови і перехоплені дзвінки свідчать про те, що члени штабу Дональда Трампа на виборах 2016 року та інші люди з його оточення неодноразово вступали в контакти з ключовими співробітниками російських розвідувальних служб протягом року до виборів», – стверджувалося в публікації газети.