Трамп збирається у травні на саміт НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Глави держав і урядів НАТО планують зокрема обговорити важливість збільшення витрат на оборону

Зустріч глав держав і урядів країн-членів НАТО пройде в Брюсселі 25 травня.

Про це заявила прес-секретар НАТО Оанна Лунгеску, повідомляє «Уніан».

«Генеральний секретар сказав сьогодні журналістам у Вашингтоні, що глави держав і урядів НАТО зберуться в Брюсселі в четвер, 25 травня 2017 року. Вони обговорять питання адаптації НАТО до нового середовища безпеки, в тому числі, роль альянсу в боротьбі з тероризмом, а також про важливість збільшення витрат на оборону», - зазначила Лунгеску.

Телеканал «112-Україна» додає, що прес-секретар Білого дому Шон Спайсер підтвердив інформацію, що у зустрічі лідерів країн-членів НАТО візьме участь також президент США Дональд Трамп.

За словами Спайсера, президент має намір підтвердити рішучу відданість НАТО. Крім того, він розраховує обговорити питання, які мають критичне значення для альянсу, особливо, розподіл відповідальності між союзниками і роль організації у боротьбі з тероризмом.

Як повідомляв «Главком», держсекретар США Рекс Тіллерсон планує пропустити свою першу зустріч міністрів закордонних справ НАТО, призначену на 5-6 квітня. Натомість він вирушить 12 квітня з візитом до Росії.