Трамп зустрінеться 25 травня з Юнкером і Туском

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Фото: ВВС Дональд Трамп

Президент США відвідає саміт НАТО в Брюсселі

Президент США Дональд Трамп зустрінеться 25 травня з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і президент Ради ЄС Дональдом Туском в Брюсселі, передає AFP.

Зазначається, що зустріч відбудеться в рамках саміту НАТО в Брюсселі. Участь у саміті стане частиною першого закордонного турне Трампа з моменту вступу на посаду в січні.

Також президент США відвідає Саудівську Аравію, Ізраїль, Ватикан і саміті G7 в Італії.

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