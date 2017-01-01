Трамп зустрінеться 25 травня з Юнкером і Туском
- Сьогодні, 16:02
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Фото: ВВС
Дональд Трамп
Президент США відвідає саміт НАТО в Брюсселі
Президент США Дональд Трамп зустрінеться 25 травня з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і президент Ради ЄС Дональдом Туском в Брюсселі, передає AFP.
Зазначається, що зустріч відбудеться в рамках саміту НАТО в Брюсселі. Участь у саміті стане частиною першого закордонного турне Трампа з моменту вступу на посаду в січні.
Також президент США відвідає Саудівську Аравію, Ізраїль, Ватикан і саміті G7 в Італії.
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