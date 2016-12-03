Трамп звинувачує Китай у торговельному дефіциті США

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Дональд Трамп

На тлі високого торговельного дефіциту Вашингтон вирішив перевірити торговельні відносини

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який раніше неодноразово закидав іншим країнам-партнерам нечесність у торгівлі з Вашингтоном, вирішив перейти до дій. Глава Білого дому в п'ятницю, 31 березня, підписав два укази, що регулюють торговельні відносини, повідомляє інформагенція AFP.

Перший указ передбачає створення списку країн та товарів, на які покладається відповідальність за торговельний дефіцит США. Цей показник за підсумками 2016 року становить 481 мільярд доларів США.

За словами міністра торгівлі США Вілбура Росса, перевірка стосуватиметься насамперед застосування норм та приписів, а також тих торговельних договорів, що, на погляд Вашингтона, не принесли сподіваних результатів. На думку американського урядовця, країною, що найбільше відповідальна за торговельний дефіцит США, є Китай. Також «потенційно» причетними до наявного стану справ у американській торгівлі можуть бути Канада, Франція, Мексика, Японія та Німеччина, додав Росс.

Другим указом Трамп зобов'язав відповідні американські відомства перевірити, як США можуть вимагати збільшення мит і зборів за субсидовані іноземними урядами продукти. Таким чином Вашингтон воліє краще боротися з «демпінгом».

Під час презентації обох указів Трамп заявив: «Ми захистимо нашу промисловість». На його думку, також це має створити «справедливі умови для американських працівників». Тож саме зараз на часі «скорегувати ці погані договори про вільну торгівлю», додав він.

Міністр Росс, своєю чергою, повідомив про закиди у демпінгу на адресу виробників сталі з Австрії, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї та Тайваню. Результати перевірки дозволяють підняти збори обсягом від 3,62 до 148,02 відсотка від ввізної ціни.

Нові кроки адміністрації Трампа щодо торгівлі викликали критику з боку Берліна. Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) закинув Вашингтону порушення правил Світової організації торгівлі (СОТ). А міністерка економіки ФРН Бріґітте Цюпріс (Brigitte Zypries) зазначила, що підхід США викликає «стурбованість» німецького уряду. Вона також не виключила, що Берлін може вдатися й до позову проти США в рамках СОТ.

Джерело: DW