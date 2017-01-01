Трамп звинуватив Обаму у створенні ІДІЛ

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Трамп вважає, що Росія може допомогти США в боротьбі з ІДІЛ

Терористична організація «Ісламська держава» була створена нинішньою адміністрацією США під керівництвом Барака Обами. Про це заявив обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

«У нас жахливі відносини з Росією. А нам потрібна їхня допомога, щоб боротися з ІГ, яке створила чинна адміністрація США », - заявив Трамп на прес-конференції.

Нагадаємо, Трамп також заявив, що Росії потрібно дати шанс для поліпшення відносин з США.

Як відомо, сьогодні обраний президент США Дональд Трамп дає першу велику прес-конференцію.

Очікується, що майбутній господар Білого дому прояснить свою позицію з низки ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики США, прокоментує критику політичних опонентів на свою адресу і розповість про плани на перші дні президентства.

Нагадаємо, Обама 10 січня (11 січня за київським часом) виступив у Чікаго із прощальною промовою до американців в якості президента США. 20 січня він передасть повноваження глави держави Трампу.

Як відомо, перемога Трампа на виборах в США стала очевидною після підрахунку голосів у Вісконсині. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав понад 270 голосів, необхідних для перемоги.