Трампу дозволили взяти зятя на роботу в Білий дім

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Джаред Кушнер

Американські юристи заявили, що це не порушує закони про боротьбу з кумівством у владі

Призначення зятя нового президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера на посаду старшого радника Білого дому не порушує закони з боротьби із кумівством у владі.

Про це заявили у Департаменті юстиції США, повідомляє Reuters.

За словами юристів, президент має особливі повноваження, які роблять виключення для наймання на роботу до посад у Білому домі.

«Конгрес не заблокував, і скоріше за все не заблокує бажання президента шукати порад від членів родини. Отже, навіть якби антинепотичний статут запобігав від наймання родичів до Білого Дому на посаду радників, він все одно може вільно консультуватися з ними як з приватними особами», -йдеться у висновку Департамента юстиції.

Нагадаємо, команда Трампа підтвердила обрання його зятя старшим радником Білого Дому.

35-річний Джаред Кушнер одружений на дочці Трампа, Іванці.

Він до останнього часу працював в сфері нерухомості і є співзасновником компанії Kushner.

У 2006 році Кушнер став власником газети New York Observer.