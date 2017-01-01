Трампу запропонували план стримування Путіна

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США мають напряму долучитись до дипломатичних зусиль, спрямованих на вирішення конфлікту на Донбасі, зазначив Карпентер

Колишній помічник заступника глави Міноборони США з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер пропонує Дональду Трампу план стримування Путіна із шести пунктів. Один з них – надання зброї Україні.

Свої пропозиції Карпентер виклав у статті для Foreign Policy, передає Голос Америки.

Він пропонує Білому дому, Держдепу та Пентагону наступні кроки:

1. Продовжити посилювати Україну для протистояння агресії з боку Росії.

Зокрема, продовжити та розширити програму військової підготовки ЗСУ військовими спеціалістами НАТО, а також надати Україні оборонне озброєння та обладнання.

«До цього переліку входять протитанкові ракети та контрбатарейні радари з системами контролю, що дозволять українським підрозділам завдавати ударів у відповідь по точках ворожої артилерії», – пише Карпентер.

Окрім того, Білий дім разом з ЄС має запропонувати чіткі кроки, які забезпечать виконання Мінських угод та послідовність їх втілення.

2. США мають напряму долучитись до дипломатичних зусиль, спрямованих на вирішення конфлікту.

«Через відсутність США у переговорному процесі, лідери Нормандського процесу погодились на недопрацьований Мінський протокол від лютого 2015 року, який підвищив роль ставлеників Росії у переговорах та дав Росії привід блокувати виконання Мінських домовленостей», – пояснив експерт.

3. Вирішення конфлікту не досягнути без додаткових важелів впливу на Росію.

США мають бути готовими одноосібно, без підтримки Європи, запровадити фінансові санкції щодо Росії з тим, щоб примусити її виконувати Мінські угоди.

Необхідна скоординована, активна участь лідерів Європи та США, щоб гарантувати, що Україна надалі буде реформуватись, посилювати власні демократичні інститути

4. Адміністрація США має разом з європейськими партнерами запропонувати чіткі кроки, які забезпечать виконання Мінських угод та послідовність їх втілення.

5. Адміністрація Трампа має тиснути на владу України, щоб домогтись зміни характеру роботи судової системи, яка зараз, на думку Карпентера, стоїть на заваді боротьбі із корупцією.

6. Адміністрація США має добиватись збільшення підтримки демократичного розвитку України з Європи.