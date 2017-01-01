Трамвай у Києві переїхав чоловіка

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Чоловіку відрізало три пальці та здерло шкіру на нозі

На столичному бульварі Вацлава Гавела трамвай наїхав на людину.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

На бульварі Вацлава Гавела чоловік потрапив під трамвай.

Внаслідок зіткнення потерпілому відрізало три пальці і здерло шкіру на правій нозі - удар колесом прийшовся по дотичній.

Трамвай щойно від'їхав від зупинки і не встиг набрати високої швидкості.

Свідки кажуть, що з потерпілим був його друг, який після наїзду зник. Трамваї 15 маршруту по цьому напрямку, доки працює слідство, не їздять.