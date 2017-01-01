Транш Україні зник із програми засідання МВФ на завтра

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Співпраця України з МВФ

Жодної інформаці про причини таких змін на сайті немає

Питання виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування (EFF) на 1 млрд доларів зникло з порядку денного засідання ради директорів МВФ, запланованого на 20 березня.

Про це свідчить розклад засідань, оприлюднений на сайті МВФ.

Як зазначається в календарному плані, найближче засідання ради директорів відбудеться 20 березня, і на ньому буде розглянуто тільки питання Катару. Якоїсь інформації щодо причин таких змін на сайті немає.

Раніше повідомлялося, що питання виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування (EFF) на 1 млрд доларів МВФ планував розглянути в понеділок, 20 березня.

В останньому інтерв’ю українським телеканалам президент України Петро Порошенко заявив, що транш у 1 млрд доларів може надійти в березні.

«Як мені обіцяла К.Лагард, ми отримаємо 1 млрд дол. (від МВФ - ред.) і, я сподіваюся, це станеться ще в березні», - сказав Порошенко.

Відкрита в березні 2015 р. чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17,11 млрд дол. з першим траншем в 5 млрд дол. передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 р. ще трьох траншів по 1,63 млрд дол. і зменшення квартальних траншей в 2016-2018 роках до 0,61 млрд дол.

13 лютого 2017 р. директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що переговори Міжнародного валютного фонду з Україною щодо виділення чергового траншу кредитної програми просуваються добре.

Зазначимо, 4 березня МВФ погодив з Україною меморандум про третій перегляд програми в рамках механізму EFF.