Transparency International закликає НАБУ розслідувати факт іноземного громадянства Насірова

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Роман Насіров

Міжнародна організації закликає антикорупційне бюро розпочати досудове розслідування за даним фактом

Transparency International Україна закликає Національне антикорупційне бюро України розпочати досудове розслідування щодо приховування інформації про наявність у відстороненого голови ДФС Романа Насірова британського громадянства з 2012 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Transparency International.

В організації зазначають, що «Насіров вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів й надалі використовував «підробку» для отримання допуску до державної таємниці. У діях голови ДФС вбачаються ознаки злочину, передбачених частиною 1 статті 366 КК України».

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Адвокати заявляють, що документи про нібито потрійне громадянство Романа Насірова є підробкою.

Керівник САП Назар Холодницький заявив, що у НАБУ та Антикорупційної прокуратури є незаперечні докази подвійного громадянства екс-глави Фіскальної служби Романа Насірова.