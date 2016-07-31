Транзит нафтопродуктів через Україну в 2016-му обвалився в 6 разів

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Транзит нафтопродуктів

Позитивну динаміку показав лише транзит бітуму, який склав майже 5,6 тис. т, що на 7% більше показника 2015 року

У 2016 році транзит нафтопродуктів через територію України склав 356,4 тис. т, що в 6,3 разів менше показника 2015 року (2,2 млн т). Про це OilNews повідомили в «Консалтинговій групі« А-95 »з посиланням на власне дослідження.

Згідно з даними «А-95», в 2016 р. транзит дизельного палива через Україну скоротився в порівнянні з 2015 роком на 28% і склав 58 тис. т. Найбільший обсяг ДТ в кількості майже 26 тис. т був відправлений залізничним сполученням з Білорусі в Молдову. У тому ж напрямку пройшло транзитом близько 22 тис. т дизпалива з Литви.

Транзит бензинів за звітний період просів на 6% і склав 30,7 тис. т, з яких майже 17 тис. т пройшли з Білорусі в Молдову.

Як відзначають в «А-95», позитивну динаміку показав транзит бітуму, який склав майже 5,6 тис. т, що на 7% більше показника 2015 року.

Транзит мазуту в 2016 р. склав 214,4 тис. т, що у 8 разів менше, ніж в 2015 р. (1,9 млн т). Найбільше мазуту - 85 тис. т - було транзитовано в січні минулого року. Основним транзитером виступила Білорусь, яка в 2016 р. відправила через Україну 183 тис. т ресурсу. Поставки мазуту в порти повністю припинилися в червні 2016 р. Невелика партія пройшла через Україну по сухопутному маршруту в Молдову в жовтні.

Як повідомляє OilNews, транзит зрідженого газу через територію України залізничним і морським транспортом в 2016 р. скоротився в порівнянні з 2015 р. на 23,2% - до 2,09 млн т.