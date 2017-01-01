Травневі заморозки перш за все погубили врожай винограду в Україні – експерт

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Виноград постраждав від заморозків

Останнє зниження температури повітря виявилося згубним для теплолюбних культур

Зниження температури повітря нижче нуля з 9 по 11 травня спричинило пошкодження сходів теплолюбних культур, а особливо зашкодило винограду. Про це розповіла у коментарі УНН головний агрометеоролог Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Нормальна погода, яка спостерігалася упродовж першої декади травня, на жаль, закінчилася катастрофічними для багатьох областей заморозками. Температура повітря знижувалася у період з 9 по 11 травня до мінус 1-3 градусів у повітрі. Спочатку західна частина України, з 9 на 10 число, а з 10 на 11 травня — практично вся територія України була під впливом заморозків. На поверхні грунту на висоті 2 см, це висота сходів (рослин — ред.), спостерігалися найбільш інтенсивні заморозки, які сягали від мінус 4-8, а на торф’яниках в Київській області — навіть до мінус 10 градусів», — зазначила фахівець.

Адаменко наголосила, що таке зниження температури повітря виявилося згубним для теплолюбних культур.

«Тобто, для ранніх сходів картоплі, квасолі, яка найбільш ніжна культура в частині реакції на заморозки, розсади, суниці, яка почали цвісти. Це безперечно і квітучі плодові: яблуні, ранні сорти груш. Всі ці культури мали пошкодження внаслідок заморозків. Дуже несприятливо це було для винограду, оскільки були пошкоджені не тільки квітки, а й листки. Листки відійдуть, а врожаю вже не буде», — розповіла вона.

Проте, за словами агрометеоролога, така катастрофічна ситуація в жодному разі не стосується всієї території України. Вона уточнила, що на території Одеської, Запорізької, Харківської областей практично не було заморозків, де майже немає пошкоджень.

На уточнення ЗМІ про те, чи зможуть відновитися сходи картоплі через заморозки, Адаменко відповіла: «Це залежить від того, наскільки був сильний заморозок і від того, яке було пошкодження. У принципі теоретично ці листки (померзлі — ред.) відпадуть, а нові можуть з’явитися. Але вже не буде того урожаю. Теоретично шанс для відновлення сходів є. Але якщо брати сьогоднішню погоду, то заважає погода, бо сухо, тепло і дуже низька відносна вологість повітря. Якби після заморозку відразу пішли дощі, хмарність збільшилася, то шансів для відновлення сходів, отримання повторних сходів було б набагато більше».