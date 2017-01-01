Третина українців перестали платити за газ і тепло через зависокі тарифи

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Зниження рівня розрахунків пояснюється несвоєчасним (і не в повному обсязі) фінансуванням субвенцій та компенсацій витрат на оплату пільг та житлових субсидій

В 2016 році рівень розрахунків населення та підприємств теплокомуненерго перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» склав 69%, при цьому роком раніше рівень розрахунків становив 93%. Про це йдеться в річному звіті компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передають «Українські Новини».

Зниження рівня розрахунків, в тому числі, пояснюється несвоєчасним (і не в повному обсязі) фінансуванням державного та місцевих бюджетів субвенцій та компенсацій в частині фінансування витрат на оплату пільг та житлових субсидій населенню.

Відсоток цих розрахунків також включений і Одеський припортовий завод, яким у другій половині 2016 року газ поставлявся також на пільгових умовах. Зокрема, у другій половині 2016 на «Нафтогаз» уряд наклав спеціальні зобов'язання забезпечувати газопостачання ОПЗ незалежно від наявності заборгованості.

ОПЗ не виконав свої зобов'язання щодо повноти і своєчасності оплати за поставлений газ, у зв'язку з чим утворилася заборгованість ОПЗ перед «Нафтогазом» у сумі 1,4 млрд гривень.

Цю заборгованість «Нафтогаз» намагається стягнути з ОПЗ в судовому порядку.

Як повідомлялось, кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів. Головною проблемою 94% пацієнтів вважають саме високу вартість препаратів.